У Британії призначили нового міністра з питань Brexit

У Великій Британії призначили нового міністра з питань Brexit – ним став молодший міністр з питань охорони здоров’я Стівен Барклі.

Про це повідомляє ВВС.

Барклі замінить на цій посаді Домініка Рааба, який вчора подав у відставку через незгоду з умовами проекту угоди про вихід Британії з ЄС.

Рааб став другим міністром з питань Brexit, який подав у відставку. У липні пішов у відставку попередній міністр Девід Девіс через незгоду із урядовою стратегією співпраці Британії з ЄС після Brexit.

Барклі - депутат парламенту Британії та підтримував кампанію "Leave" (за вихід з ЄС) на референдумі 2016 року. Він був міністром у департаменті охорони здоров'я.

Перед тим, як стати депутатом, Барклі був адвокатом страхової компанії, а потім регулятором в Управлінні фінансових послуг. Він також працював в банку Barclays в якості керівника відділу протидії відмиванню грошей та санкцій.

Нагадаємо, кабінет міністрів Великої Британії дав згоду на затвердження угоди про Brexit, узгодженої з Брюсселем на технічному рівні.

Це рішення відкрило дорогу для офіційного затвердження умов Brexit на рівні Європейського союзу на позачерговому саміті ЄС, який пройде 25 листопада.