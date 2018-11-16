Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Британии назначили нового министра по вопросам Brexit

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за скандального заявления Орбана

ФСБ пыталась взломать IT-систему визового центра Великобритании - Bellingcat

Сыну премьера Чехии грозит запрет на въезд в Украину и штраф






В Британии назначили нового министра по вопросам Brexit

Пятница, 16 ноября 2018, 18:45

В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit - им стал младший министр по вопросам здравоохранения Стивен Баркли.

Об этом сообщает ВВС.

Баркли заменит на этом посту Доминика Рааба, который вчера подал в отставку из-за несогласия с условиями проекта соглашения о выходе Британии из ЕС.

Стивен Барклай
Стивен Баркли

Рааб стал вторым министром по вопросам Brexit, который подал в отставку. В июле ушел в отставку предыдущий министр Дэвид Дэвис из-за несогласия с правительственной стратегией сотрудничества Великобритании с ЕС после Brexit.

Баркли -депутат парламента Великобритании и поддерживал кампанию "Leave" (за выход из ЕС) на референдуме 2016 года. Он был министром в департаменте здравоохранения.

Перед тем, как стать депутатом, Баркли был адвокатом страховой компании, а затем регулятором в Управлении финансовых услуг. Он также работал в банке Barclays в качестве руководителя отдела противодействия отмыванию денег и санкций.

Напомним, кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем во вторник на техническом уровне.

Это решение открыло дорогу для официального утверждения условий Brexit на уровне Европейского союза на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 25 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Brexit
powered by lun.ua
Читайте также
Guardian прогнозирует, что парламент Великобритании отклонит соглашение о Brexit
Brexit между популизмом и экономикой: уроки и предостережения для Украины
Лидеры ЕС отвергают возможность повторных Brexit-переговоров
Премьер Британии защищает соглашение о Brexit: это - единственный правильный путь
Испания приветствует протокол о Гибралтаре в Brexit-соглашении, но от претензий не откажется