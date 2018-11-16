В Британии назначили нового министра по вопросам Brexit

В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit - им стал младший министр по вопросам здравоохранения Стивен Баркли.

Об этом сообщает ВВС.

Баркли заменит на этом посту Доминика Рааба, который вчера подал в отставку из-за несогласия с условиями проекта соглашения о выходе Британии из ЕС.

Стивен Баркли

Рааб стал вторым министром по вопросам Brexit, который подал в отставку. В июле ушел в отставку предыдущий министр Дэвид Дэвис из-за несогласия с правительственной стратегией сотрудничества Великобритании с ЕС после Brexit.

Баркли -депутат парламента Великобритании и поддерживал кампанию "Leave" (за выход из ЕС) на референдуме 2016 года. Он был министром в департаменте здравоохранения.

Перед тем, как стать депутатом, Баркли был адвокатом страховой компании, а затем регулятором в Управлении финансовых услуг. Он также работал в банке Barclays в качестве руководителя отдела противодействия отмыванию денег и санкций.

Напомним, кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем во вторник на техническом уровне.

Это решение открыло дорогу для официального утверждения условий Brexit на уровне Европейского союза на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 25 ноября.