Фінляндія викличе посла РФ через інцидент з втручанням у роботу GPS

Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні заявив, що відомство викличе посла РФ Павла Кузнєцова через інцидент з втручанням в роботу GPS.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Зустріч, яку проведе статс-секретар Анттонен, відбудеться в понеділок вранці.

Раніше МЗС Фінляндії звинуватило Росію у втручанні в роботу GPS під час військових навчань НАТО Trident Juncture.

Відомство вважає достовірними отримані від Норвегії відомості, згідно з якими втручання в роботу GPS велося з боку Росії. Втім поки що міністерство не розголошує технічних подробиць справи.

Міністерство оборони Норвегії стверджує, що Росія з Кольського півострова втручалася в роботу супутникових навігаційних систем (GPS), які використовують у повітряному сполученні, під час навчань НАТО Trident Juncture, які проходили з 25 жовтня по 7 листопада.

Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков повідомив, що Кремлю нічого невідомо про проблеми в роботі GPS-навігації під час навчань НАТО та якийсь стосунок до цього Росії.