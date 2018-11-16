МЗС Фінляндії вважає Росію винною у збої GPS під час навчань НАТО

МЗС Фінляндії звинуватило Росію у втручанні в роботу GPS під час військових навчань НАТО Trident Juncture.

Про це йдеться у повідомленні МЗС країни, інформує Yle.

У повідомленні зазначається, що фінська влада продовжує розслідування перешкод в системі GPS під час військових навчань НАТО Trident Juncture.

МЗС Фінляндіє вважає достовірними отримані від Норвегії відомості, згідно з якими втручання в роботу GPS велося з боку Росії. Втім поки що міністерство не розголошує технічних подробиць справи.

Фінське зовнішньополітичне відомство передало доповідь про втручання парламентській комісії із закордонних справ.

Фінляндія обговорить це питання з Росією дипломатичними каналами і буде виходити з того, що подібна діяльність не повинна наражати на небезпеку безпеку повітряного руху.

Міністерство оборони Норвегії стверджує, що Росія з Кольського півострова втручалася в роботу супутникових навігаційних систем (GPS), які використовують у повітряному сполученні, під час навчань НАТО Trident Juncture, які проходили з 25 жовтня по 7 листопада.

Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков повідомив, що Кремлю нічого невідомо про проблеми в роботі GPS-навігації під час навчань НАТО та якийсь стосунок до цього Росії.