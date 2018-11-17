Протесты водителей во Франции: десятки раненых и задержанных
Суббота, 17 ноября 2018, 16:10
Во Франции во время протестов против роста цен на топливо пострадали 47 человек.
Об этом сообщает France Info со ссылкой на МВД страны.
Полиция также сообщила о по меньшей мере 24 задержанных, 17 из которых правоохранители взяли под стражу.
Всего в стране сейчас проходит более 2000 акций различного масштаба, в которых принимают участие до 125 тысяч человек.
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Елисейских полях.
Часть демонстрантов собралась возле резиденции французского президента Эммануэля Макрона требуя его отставки.
Протестующие по всей стране в целом настроены решительно и не собираются сворачивать протесты.
Ранее сообщалось, что во время акции погиб один протестующий, сбит женщиной на автомобиле.
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