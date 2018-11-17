Протесты водителей во Франции: десятки раненых и задержанных

Во Франции во время протестов против роста цен на топливо пострадали 47 человек.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на МВД страны.

Полиция также сообщила о по меньшей мере 24 задержанных, 17 из которых правоохранители взяли под стражу.

Всего в стране сейчас проходит более 2000 акций различного масштаба, в которых принимают участие до 125 тысяч человек.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Елисейских полях.

Часть демонстрантов собралась возле резиденции французского президента Эммануэля Макрона требуя его отставки.

Протестующие по всей стране в целом настроены решительно и не собираются сворачивать протесты.

Ранее сообщалось, что во время акции погиб один протестующий, сбит женщиной на автомобиле.