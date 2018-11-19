Росія завершила будівництво морської частини "Турецького потоку"

Російський газовий монополіст "Газпром" добудував підводну частину газопроводу "Турецький потік" – дві нитки загальною протяжністю 1820 км проходять по дну Чорного моря з Росії в Туреччину.

Про це повідомляє російська газета "Ведомости".

За церемонією завершення будівництва в режимі телеконференції зі Стамбула спостерігали президент Росії Владімір Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Голова правління "Газпрому" Алексєй Міллер брав участь у церемонії по телемосту з борту судна-трубоукладача Pioneering Spirit. "Труба "Турецького потоку" з замикаючим стиком спущена в акваторію Чорного моря", – оголосив Міллер.

За словами Путіна, "Турецький потік " стане важливим фактором загальноєвропейської енергетичної безпеки, а Туреччині дозволить стати газовим хабом.

Для початку поставок по газопроводу залишається добудувати на турецькому березі приймаючу компресорну станцію і закінчити наземну частину трубопроводу.

Ввести "Турецький потік" в експлуатацію планується в кінці 2019 року.