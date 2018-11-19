Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Рада ЄС підтримала проект угоди про Brexit

Рада ЄС затвердила посилення Шенгенської інформаційної системи

Прем’єр Польщі попередив про загрозу нового нападу Путіна через "Північний потік-2"

"Паливні протести" у Франції: 409 постраждалих за вихідні, уряд не йде на поступки






Росія завершила будівництво морської частини "Турецького потоку"

Понеділок, 19 листопада 2018, 15:01

Російський газовий монополіст "Газпром" добудував підводну частину газопроводу "Турецький потік" – дві нитки загальною протяжністю 1820 км проходять по дну Чорного моря з Росії в Туреччину.

Про це повідомляє російська газета "Ведомости".

За церемонією завершення будівництва в режимі телеконференції зі Стамбула спостерігали президент Росії Владімір Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Голова правління "Газпрому" Алексєй Міллер брав участь у церемонії по телемосту з борту судна-трубоукладача Pioneering Spirit. "Труба "Турецького потоку" з замикаючим стиком спущена в акваторію Чорного моря", – оголосив Міллер.

За словами Путіна, "Турецький потік " стане важливим фактором загальноєвропейської енергетичної безпеки, а Туреччині дозволить стати газовим хабом.

Для початку поставок по газопроводу залишається добудувати на турецькому березі приймаючу компресорну станцію і закінчити наземну частину трубопроводу.

Ввести "Турецький потік" в експлуатацію планується в кінці 2019 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
powered by lun.ua
Читайте також
"Газпром" підписав контракт на будівництво першої нитки "Турецького потоку"
Ердоган підписав схвалену парламентом угоду з РФ щодо "Турецького потоку"
Парламент Туреччини ратифікував угоду з РФ щодо "Турецького потоку"
Лавров назвав умови продовження "Турецького потоку" до ЄС