Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прокурор вимагає до 25 років тюрми для колишніх лідерів Каталонії

У Євросоюзі розкритикували санкції Росії проти України

В МЗС РФ заявили, що українська автокефалія призвела до напруги в Косові

Трамп заборонить нелегальним мігрантам подавати заяви на притулок






Прокурор вимагає до 25 років тюрми для колишніх лідерів Каталонії

П'ятниця, 2 листопада 2018, 14:53

Прокурор Іспанії вимагає засудити на тривалі тюремні терміни дев'ятьох колишніх високопоставлених чиновників Каталонії, які брали участь в організації референдуму про незалежність автономії.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Прокурор зажадав 25 років тюремного ув'язнення для колишнього віце-президента уряду Каталонії і лідера партії ERC Оріола Хункераса. Його звинувачують в організації повстання, незаконному привласненні державних коштів та непокорі.

Для інших восьми каталонських політиків він рекомендував вироки від 7 до 17 років ув'язнення за тими ж звинуваченнями. Максимальний термін за висунутими звинуваченнями становить 30 років в'язниці.

Але державний прокурор (окрема посада, яка призначається урядом), який також бере участь в судовій справі, заявив, що звинувачення в повстанні слід зменшити до заколоту, і що він буде домагатися максимальних термінів покарання в 12 років.

Дев'ять політиків перебувають у в'язниці в очікуванні суду. Команда їхніх адвокатів повинна представити суду свою позицію в найближчі кілька тижнів, і розгляд, як очікується, почнеться в січні.

У справі також проходять ще дев'ять осіб, які не були поміщені у в'язницю до судового розгляду.

Суд, однак, не розглядатиме справу колишнього глави регіону Карлеса Пучдемона, який втік до Бельгії, а також семи інших політиків, що покинули Іспанію, намагаючись уникнути арешту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Каталонія
powered by lun.ua
Читайте також
Колишній глава уряду Каталонії створює нову партію
У Тимошенко спростували інформацію про зустріч з лідером каталонських сепаратистів
Колишні лідери Каталонії постануть перед Верховним судом Іспанії
Глава Каталонії запросив прем’єра Іспанії до Барселони поговорити про самовизначення
Глава Каталонії висунув ультиматум прем’єру Іспанії
Акції прихильників незалежності Каталонії переросли у зіткнення з поліцією