Прокурор требует до 25 лет тюрьмы для бывших лидеров Каталонии
Прокурор Испании потребовал осудить на длительные тюремные сроки девятерых бывших высокопоставленных чиновников Каталонии, участвовавших в организации референдума о независимости автономии.
Об этом сообщает La Vanguardia.
Прокурор потребовал 25 лет тюремного заключения для бывшего вице-президента правительства Каталонии и лидера партии ERC Ориола Хункераса. Его обвиняют в организации восстания, незаконном присвоении государственных средств и неповиновении.
Для остальных восьми каталонских политиков он рекомендовал приговоры от 7 до 17 лет заключения по тем же обвинениям. Максимальный срок по выдвинутым обвинениям составляет 30 лет тюрьмы.
Но государственный прокурор (отдельная должность, назначаемая правительством), который также участвует в судебном деле, заявил, что обвинения в восстании следует уменьшить до мятежа, и что он будет добиваться максимальных сроков наказания в 12 лет.
Девять политиков находятся в тюрьме в ожидании суда. Команда и адвокатов должна представить суду свою позицию в ближайшие несколько недель, и разбирательство, как ожидается, начнется в январе.
По делу также проходят еще девять человек, которые не были заключены в тюрьму до судебного разбирательства.