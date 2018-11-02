Прокурор требует до 25 лет тюрьмы для бывших лидеров Каталонии

Прокурор Испании потребовал осудить на длительные тюремные сроки девятерых бывших высокопоставленных чиновников Каталонии, участвовавших в организации референдума о независимости автономии.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Прокурор потребовал 25 лет тюремного заключения для бывшего вице-президента правительства Каталонии и лидера партии ERC Ориола Хункераса. Его обвиняют в организации восстания, незаконном присвоении государственных средств и неповиновении.

Для остальных восьми каталонских политиков он рекомендовал приговоры от 7 до 17 лет заключения по тем же обвинениям. Максимальный срок по выдвинутым обвинениям составляет 30 лет тюрьмы.

Но государственный прокурор (отдельная должность, назначаемая правительством), который также участвует в судебном деле, заявил, что обвинения в восстании следует уменьшить до мятежа, и что он будет добиваться максимальных сроков наказания в 12 лет.

Девять политиков находятся в тюрьме в ожидании суда. Команда и адвокатов должна представить суду свою позицию в ближайшие несколько недель, и разбирательство, как ожидается, начнется в январе.

По делу также проходят еще девять человек, которые не были заключены в тюрьму до судебного разбирательства.

Суд, однако, не будет рассматривать дело бывшего главы региона Карлеса Пучдемона, который бежал в Бельгии, а также семи других политиков, покинувших Испанию, пытаясь избежать ареста.