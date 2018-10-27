Колишній глава уряду Каталонії створює нову партію

Колишній президент Каталонії Карл Пучдемон в суботу оголосив про створення нової політичної сили, через рік після спроби провести референдум за незалежність.

Про це повідомляє AFP.

Нова група під назвою "The Call" ("Виклик") у суботу проводить установчі збори, відзначаючи річницю референдуму, визнаного Мадридом незаконним.

"Рік, який відокремлює нас від цієї історичної дати, пройшов не так, як ми хотіли. Але відступати – не варіант", - заявив глава каталонського уряду Кім Торра, який підтримує Пучдемона.

Зустріч партії Пучдемона відбудеться в місті Манреса, поруч із в'язницею, де перебувають колишні каталонські міністри, які брали участь у підготовці референдуму.

Суд над 18 колишніми каталонськими урядовцями, як очікується, розпочнеться на початку 2019 року.

Пучдемон має представити "Раду Республіки" - свого роду каталонський уряд у еміграції в Бельгії.

"Ми не говоримо про мрію, ми говоримо про реальність, про каталонську республіку", - йдеться у рекламному відео для нової партії.