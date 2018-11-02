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Меркель: Німеччина лишиться відданою міграційному пакту ООН

П'ятниця, 2 листопада 2018, 19:59

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до Польщі висловилася на підтримку Договору про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію, який раніше був погоджений Генеральною Асамблеєю ООН.

Про це вона заявила після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравєцьким, повідомляє Deutsche Welle.

Пакт наголошує на суверенітеті держав у питаннях міграції та є основою для легальної міграції з професійних або з гуманітарних причин, заявила вона

За її словами, це все викладено в міграційному пакті, котрий не є юридично зобовязувальним. Водночас документ також робить внесок у справу зменшення нелегальної міграції, додала канцлерка.

Водночас Польща, за словами Моравєцького, може прийняти рішення не підписувати міграційний договір. "Ми вважаємо, що наші суверенні принципи мають абсолютний пріоритет", - заявив він.

США вийшли з переговорів про міграційний договір ще в грудні 2017 року, пізніше не підписувати його вирішили Угорщина та Австрія.

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