Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посол пожалівся на кандидата у президенти України, що шкодив безпековій допомозі США

В США почалася атака пранкерів з РФ проти визнання Голодомору геноцидом

Прокурор вимагає до 25 років тюрми для колишніх лідерів Каталонії

У Євросоюзі розкритикували санкції Росії проти України






Порошенко і Туск зустрінуться 8 листопада у Гельсінкі

П'ятниця, 2 листопада 2018, 20:52

Президент Європейської ради Дональд Туск і президент України Петро Порошенко проведуть зустріч 8 листопада у Гельсінкі.

Це випливає з графіку  голови Європейської ради на наступний тиждень.

Як повідомляється, зустріч Туска з Порошенком відбудеться у рамках конгресу Європейської народної партії.

Зустріч запланована на 12.30 за місцевим часом.

В Адміністрації президента України підтвердили заплановану зустріч Порошенка і Туска, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читайте також
Порошенко їде у Париж на 100-річчя завершення Першої світової
Порошенко 3 листопада відвідає Туреччину з офіційним візитом - ЗМІ
Порошенко зідзвонився з Меркель перед її візитом до Києва
Порошенко зустрівся з Дудою на прийомі у Трампа