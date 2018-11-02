Порошенко і Туск зустрінуться 8 листопада у Гельсінкі
П'ятниця, 2 листопада 2018, 20:52
Президент Європейської ради Дональд Туск і президент України Петро Порошенко проведуть зустріч 8 листопада у Гельсінкі.
Це випливає з графіку голови Європейської ради на наступний тиждень.
Як повідомляється, зустріч Туска з Порошенком відбудеться у рамках конгресу Європейської народної партії.
Зустріч запланована на 12.30 за місцевим часом.
В Адміністрації президента України підтвердили заплановану зустріч Порошенка і Туска, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела.
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