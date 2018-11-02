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Порошенко и Туск встретятся 8 ноября в Хельсинки

Пятница, 2 ноября 2018, 20:52

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Петр Порошенко проведут встречу 8 ноября в Хельсинки.

Это следует из графика председателя Европейского совета на следующую неделю.

Как сообщается, встреча Туска с Порошенко состоится в рамках конгресса Европейской народной партии.

Встреча запланирована на 12.30 по местному времени.

В Администрации президента Украины подтвердили запланированную встречу Порошенко и Туска, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

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