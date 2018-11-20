У Португалії автодорога обвалилася в кар'єр: 2 загиблих, 4 зниклих безвісти

Двоє людей загинули і четверо зникли безвісти в центральній частині Португалії, де в результаті сильних дощів утворився провал на автомагістралі завдовжки близько 100 метрів.

Про це повідомляє Publico.

Територія, між містами Борба і Віла-ВІікоса, приблизно в 200 км на схід від Лісабона, славиться своїм мармуровим і гранітним виробництвом, а дорога проходить через різні глибокі кар'єри, деякі з них покинуті.

За попередніми даними, близько 15:45 за місцевим часом екскаватор і два легких транспортних засоби впали в кар'єр з висоти 50 метрів з людьми всередині, і пропали під тоннами бруду і води.

Представник служби порятунку заявив, що операції з надання допомоги "надзвичайно трудомісткі і дуже складні", і "вимагають багато терпіння і уваги". Пошукова операція тривала до ночі понеділка і продовжується сьогодні вранці.