В Португалии автодорога обвалилась в карьер: 2 погибших, 4 пропавших без вести

Два человека погибли и четверо пропали без вести в центральной части Португалии, где в результате сильных дождей образовался провал на автомагистрали длиной около 100 метров.

Об этом сообщает Publico.

Территория, между городами Борба и Вила-Викоса, примерно в 200 км к востоку от Лиссабона, славится своим мраморным и гранитным производством, а дорога проходит через различные глубокие карьеры, некоторые из них заброшены.

По предварительным данным, около 20:45 по местному времени экскаватор и два легких транспортных средства упали в карьер с высоты 50 метров с людьми внутри, и пропали под тоннами грязи и воды.

Представитель службы спасения заявил, что операции по оказанию помощи "чрезвычайно трудоемки и очень сложны", и "требуют много терпения и внимания".