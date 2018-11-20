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Великобритания обратилась к России в связи с дестабилизацией на Азове

Вторник, 20 ноября 2018, 09:35

Великобритания призвала Россию прекратить задерживать и препятствовать доступу судов в Азовское море после того, как этот вопрос накануне обсудили в Совете по иностранным делам ЕС.

Об этом говорится в заявлении британского МИД, обнародованном 19 ноября.

В МИД подчеркнули, что постоянное ограничение свободы судоходства Россией дестабилизирует региональную экономику.

"Россия и ее силы безопасности продолжают нарушать украинское и международное судоходство в направлении украинских портов в Азовском море. В марте Россия открыла незаконно построенный мост через Керченский пролив, который соединяет Россию с оккупированным Крымским полуостровом", - напомнили в британском министерстве.

"С тех пор Россия проводит операции по остановке и поиску грузовых судов, прибывающих и отплывают из украинских портов в Азовском море. Это приводит к задержке, значительному увеличению транспортных расходов и снижению доходов украинских портов", - констатировали в британском МИД.

В Британии подсчитали, что в течение этого времени более 200 судов пострадали от "политики, которая наносит вред экономике Украины и подрывает ее суверенитет".

"Мы также обеспокоены ростом военного присутствия России в Азовском море. Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и территориальных вод.

Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и Азовское море ", - говорится в заявлении.

Накануне министры иностранных дел ЕС обсудили конкретные меры в связи с деятельностью РФ в Азовском море. В связи с действиями РФ на Азове ЕС применит "целевые меры".

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Великобритания
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