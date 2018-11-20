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Україна перевіряє інформацію про поїздку сина прем’єра Чехії до Криму - МЗС

Вівторок, 20 листопада 2018, 15:29

Офіційний Київ вивчає інформацію про поїздку в анексований Крим сина прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіш-молодшого.

Про це "Крим.Реалії" повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

"Зараз відповідні служби України вивчають питання перебування сина прем'єр-міністра Бабіша в Криму і перевіряють інформацію, опубліковану в ЗМІ", - сказали в прес-службі.

У міністерстві додали, що Чехія підтримує територіальну цілісність України.

"Ми вдячні за офіційну позицію Чеської Республіки, яка полягає в підтримці територіальної цілісності України і невизнанні окупації Росією частини суверенної території нашої держави - Автономної Республіки Крим", - додали в МЗС.

У п’ятницю, 23 листопада, в Чехії пройде голосування за недовіру уряду Бабіша. Воно ініційоване опозицією після появи відеозапису, на якому його син прем’єра Андрей заявив, що минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в анексований Крим, щоб сховати від корупційного розслідування.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС. 

Син чеського прем’єра прибув до Криму в обхід українського законодавства через Москву. Після незаконного в'їзду в Крим за російською візою він, за інформацією ЗМІ, також їздив на материкову Україну в Кривий Ріг.

Синові прем'єр-міністра Чехії Андрею Бабішу-молодшому загрожує заборона на в'їзд до України та штраф за незаконний перетин кордону.

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