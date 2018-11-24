Туреччина розгнівана планом США встановити військові пункти вздовж її кордону

Туреччина почувається неспокійно через плани США створити "спостережні пости" в Сирії вздовж частин її кордону з Туреччиною.

Про це заявив у суботу міністр оборони Туреччини Хулуcі Акар, пише Reuters.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив у середу, що Сполучені Штати створюють свої пости, щоб допомогти зосередити зусилля на очищенні останніх осередків бойовиків "Ісламської держави" в Сирії.

Сполучені Штати вже давно скаржаться на те, що напруженість між Туреччиною та Сирійськими демократичними силами (SDF), до яких належать сирійські курдські сили YPG, сповільнює прогрес у боротьбі проти "Ісламської держави".

Акар заявив, що під час недавнього візиту до Канади він повідомив начальнику штабу США Джозефу Данфорду та іншим американським офіційним особам, що створення цих постів негативно вплине на сприйняття Сполучених Штатів у Туреччині.

"Я думаю, що подібні дії ускладнюють ситуацію в регіоні", - сказав він.

Туреччина розгнівана підтримкою YPG з боку США, яку вона розглядає як частину Робочої партії Курдистану, яка десятиліттями влаштовує заколоти на турецькій землі. Туреччина, Сполучені Штати та Європейський Союз визнали Робочу партію Курдистану терористичним угрупованням.

"Ніхто не повинен сумніватися в тому, що турецькі збройні сили та Турецька Республіка вживатимуть необхідних заходів проти усіх видів ризиків та загроз на її кордонах", - сказав він.

"Ми сподіваємось, що наші союзники США негайно розірвуть свої зв'язки з терористичною YPG, яка жодним чином не відрізняється від РПК", - додав Акар.

"Ісламська держава" все ще присутня у східній Сирії у анклаві на схід від річки Євфрат біля кордону з Іраком.

Адміністрація президента Дональда Трампа сподівається, що підтримана США боротьба з "Ісламською державою" в північно-східній Сирії завершиться через кілька місяців. Але провідний американський дипломат нещодавно заявив, що американські сили залишаться для забезпечення "тривалої поразки" бойовиків.