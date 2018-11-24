Турция разгневана планом США установить военные пункты вдоль ее границы

Турция чувствует себя беспокойно из-за планов США создать "наблюдательные посты" в Сирии вдоль частей ее границы с Турцией.

Об этом заявил в субботу министр обороны Турции Хулуcи Акар, пишет Reuters.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду, что Соединенные Штаты создают свои посты, чтобы помочь сосредоточить усилия на очистке последних очагов боевиков "Исламского государства" в Сирии.

Соединенные Штаты уже давно жалуются на то, что напряженность между Турцией и Сирийскими демократическими силами (SDF), к которым относятся сирийские курдские силы YPG, замедляют прогресс в борьбе против "Исламского государства".

Акар заявил, что во время недавнего визита в Канаду он сообщил начальнику штаба США Джозефу Данфорду и другим американским официальным лицам, что создание этих постов негативно повлияет на восприятие Соединенных Штатов в Турции.

"Я думаю, что подобные действия усугубляют ситуацию в регионе", - сказал он.

Турция разгневана поддержкой YPG со стороны США, которую она рассматривает как часть Рабочей партии Курдистана, которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле. Турция, Соединенные Штаты и Европейский Союз признали Рабочую партию Курдистана террористической группировкой.

"Никто не должен сомневаться в том, что турецкие вооруженные силы и Турецкая Республика будут принимать необходимые меры против всех видов рисков и угроз у ее границ", - сказал он.

"Мы надеемся, что наши союзники США немедленно расторгнут свои связи с террористической YPG, которая никоим образом не отличается от РПК", - добавил Акар.

"Исламское государство" все еще присутствует в восточной Сирии в анклаве к востоку от реки Евфрат у границы с Ираком.

Администрация президента Дональда Трампа надеется, что поддержанная США борьба с "Исламским государством" в северо-восточной Сирии завершится через несколько месяцев. Но ведущий американский дипломат недавно заявил, что американские силы останутся для обеспечения "длительного поражения" боевиков.