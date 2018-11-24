Заворушення на Єлисейських полях: влада Франції звинуватила Ле Пен

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер поклав відповідальність за сутички на Єлисейських полях у Парижі на лідера ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

Про це пише AFP.

Поліція зіткнулася з групами заколотників, які, зокрема, відреагували на заклик Ле Пен "і хотіли напасти на установи країни так само, як вони хочуть атакувати законодавців", сказав міністр.

Ле Пен відкинула зауваження, сказавши, що вона ніколи не закликала до насильства. За її словами, уряд намагається зробити її "козлом відпущення".

Кастанер заявив, що до пізнього ранку по всій Франції на протести вийшли 23 тисячі осіб, порівняно з приблизно 124 тисячами у минулу суботу.

Він додав, що 8 тисяч вийшло на вулиці в Парижі, і близько 5 тисяч - на Єлисейські поля.

Поліція повідомила, що заарештувала 8 осіб за метання предметів.

24 листопада зранку протестувальники, вбрані у люмінесцентні жилети, почали блокувати дороги і вулиці по всій Франції, протестуючи проти підвищення цін на пальне у країні. Зіткнення сталися на Єлисейських полях у французькій столиці після спроби протестувальників прорватися через поліцейський кордон. Поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.