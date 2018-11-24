Беспорядки на Елисейских полях: власти Франции обвинили Ле Пен

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер возложил ответственность за столкновения на Елисейских полях в Париже на лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Об этом пишет AFP.

Полиция столкнулась с группами мятежников, которые, в частности, отреагировали на призыв Ле Пен "и хотели напасть на учреждения страны так же, как они хотят атаковать законодателей", сказал министр.

Ле Пен отвергла замечание, сказав, что она никогда не призывала к насилию. По ее словам, правительство пытается сделать ее "козлом отпущения".

Кастанер заявил, что до позднего утра по всей Франции на протесты вышли 23 тыс. человек по сравнению с примерно 124 тысячами в минувшую субботу.

Он добавил, что 8 тысяч вышло на улицы в Париже, и около 5 тысяч - на Елисейские поля.

Полиция сообщила, что арестовала 8 человек за метание предметов.

24 ноября утром протестующие, одетые в люминесцентные жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции, протестуя против повышения цен на топливо в стране. Столкновения произошли на Елисейских полях во французской столице после попытки протестующих прорваться через полицейский кордон. Полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку против протестующих.