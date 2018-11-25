Дамаск звинуватив повстанців у хіматаці в Алеппо: 107 потерпілих

Підконтрольні сирійському уряду райони міста Алеппо у суботу вночі, 24 листопада, були обстріляні снарядами з отруйним газом – сирійське державне агентство SANA звинуватило в атаці повстанців.

Про це повідомляє Reuters.

У неділю агентство SANA повідомило про 107 постраждалих в результаті нападу на три райони міста з використанням снарядів, які містили отруйні гази, що викликають проблеми з диханням.

"Вибухові снаряди містять токсичні гази, які призвели до задихання мирних жителів", - повідомив керівник полції Алеппо державним сирійським ЗМІ. За його словами, постраждалі були госпіталізовані у різні лікарні.

Агентство SANA поширило кадри, на яких медичні працівники переносять потерпілих і допомагають їм з кисневими масками.

Захер Батал, голова лікарського синдикату Алеппо, заявив, що на основі симптомів лікарі підозрюють використання хлору у снарядах. Серед симптомів - ускладнене дихання, запалення очей, тремтіння і втрата свідомості.

За даними Reuters, ця атака стала найбільшою в Алеппо за кількістю жертв за останні два роки, відколи сирійський уряд відбив місто у повстанців.

Москва, ключовий союзник Дамаска, звинуватила повстанців у бомбардуванні Алеппо снарядами, наповненими хлором. Росія заявила, що у зв’язку з нападом проведе переговори з Туреччиною, яка підтримує деякі групи повстанців.

Керівництво повстанців заявляє, що вони не володіють хімічною зброєю та звинувачують уряд у Дамаску у спробах провокації. "Кримінальний режим, згідно з російськими інструкціями, намагається звинуватити повстанців у використанні токсичних речовин в Алеппо. Це брехня", - заявив у Twitter представник повстанської групи Харакат Нуреддін аз-Зінкі.