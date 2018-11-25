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Парламент Британії розгляне угоду про Brexit до Різдва

Неділя, 25 листопада 2018, 14:43

Парламент Великої Британії проведе голосування щодо підтримки угоди про Brexit до 25 грудня.

Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на прес-конференції у неділю після того, як лідери ЄС схвалили угоду про Brexit, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мей, сьогоднішнє рішення лідерів ЄС є кульмінацією переговорів з Євросоюзом та водночас дає початок "вирішальним національним дебатам".

"Громадськість буде очікувати, що парламент схвалить угоду. Більшість людей у Великій Британії хочуть бачити схвалену угоду, й вони прагнуть, щоб ми продовжували приділяти більше уваги тим питанням, які щоденно мають для них значення", - заявила Тереза Мей.

У неділю на позачерговому саміті в Брюсселі 27 лідерів держав Євросоюзу схвалили угоду про Brexit. Вони також підтримали політичну декларацію, у якій викладені основи майбутніх відносин Британії з ЄС.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи задоволена Мей досягнутою угодою, прем'єр наполягла, що це – хороша угода для всього Сполученого Королівства.

Після рішення лідерів ЄС угоду про Brexit мають схвалити Європарламент, парламенти всіх держав-членів ЄС, а також парламент Британії.

Гарантій, що документ буде схвалено британським парламентом, немає, адже лейбористи, ліберал-демократи, шотландські націоналісти, північноірландські депутати і навіть чимало консерваторів налаштовані голосувати проти угоди.

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Brexit Велика Британія
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