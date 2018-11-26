В Конгрессе США призвали Трампа привлечь Путина к ответственности за действия на Азове

США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушение Россией международного права в Азовском море.

Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, сопредседатель Украинского конгрессного кокуса Брайан Фицпатрик.

"Вопиющее нарушение Россией международного права в Азовском море и ее провокационная атака на суверенитет Украины абсолютно неприемлемы. Россия должна немедленно восстановить свободу передвижения через Керченский пролив, чтобы позволить украинским судам свободно использовать украинские порты", - говорится в его заявлении.

Фицпатрик отметил, что агрессия Москвы является прямой угрозой интересам национальной безопасности США.

"Я призываю президента и администрацию привлечь к ответственности Владимира Путина на следующей неделе на саммите G20. Мы должны стать бок о бок с украинцами", - добавил конгрессмен.

Стоит отметить, что со стороны американской исполнительной власти - Госдепа, Белого дома или посольства США - официальной реакции на последние действия России на Азове до сих пор нет.

25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

Как сообщалось, по результатам заседаний СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине