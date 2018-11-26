Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові

Україна звернулася до ЄС щодо нових санкцій проти Росії

В НАТО заявили про незаперечну підтримку України у кризі в Керченській протоці

ЄС звернувся до Росії з обережною заявою щодо її нападу на ВМС України






Літак-розвідник США направився в акваторію Чорного моря

Понеділок, 26 листопада 2018, 10:28

Літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США злетів з авіабази на острові Крит та направився в напрямку акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

У понеділок о 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в напрямку акваторії Чорного моря.

Станом на 8:30 літак знаходиться у повітряному просторі Болгарії і направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.

Boeing RC-135 - сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Нагадаємо, у Конгресі США закликали президента Дональда Трампа притягнути Росію до відповідальності за дії на Азові.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Азово-Керченська криза
powered by lun.ua