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Самолет-разведчик США направился в акваторию Черного моря

Понедельник, 26 ноября 2018, 10:28

Самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США взлетел с авиабазы ​​на острове Крит и направился в направлении акватории Черного моря.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

В понедельник в 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы ​​Суда бей на острове Крит в Греции и направился в направлении акватории Черного моря.

По состоянию на 8:30 самолет находится в воздушном пространстве Болгарии и направляется к побережью оккупированного Россией Крыма.

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Напомним, в Конгрессе США призвали президента Дональда Трампа привлечь Россию к ответственности за действия на Азове.

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Азово-Керченский кризис
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