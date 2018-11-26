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Політдиректори "нормандської четвірки" проведуть зустріч у Берліні

Понеділок, 26 листопада 2018, 12:50

26 листопада у Берліні відбудеться зустріч політичних директорів "нормандської четвірки", на якій зокрема обговорять ситуацію в Чорному морі.

Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Наші партнери доклали багато зусиль для організації зустрічі політдиректорів Normandie4 у Берліні. Навіть сьогодні з нашими друзями будемо намагатися говорити з Росією. Порядок денний: акти російської агресії в Чорному морі, миротворці на Донбасі та звільнення політичних в’язнів", - розповів очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Україна закликала Європейський Союз і держави-члени відреагувати на використання сили Росією в Керченській протоці новою хвилею санкцій.

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МЗС Клімкін
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