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Политдиректора "нормандской четверки" проведут встречу в Берлине

Понедельник, 26 ноября 2018, 12:50

26 ноября во Берлине состоится встреча политических директоров "нормандской четверки", на которой, в частности, обсудят ситуацию в Черном море.

Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Наши партнеры приложили много усилий для организации встречи политдиректоров Normandie4 в Берлине. Даже сегодня с нашими друзьями будем пытаться говорить с Россией. Повестка дня: акты российской агрессии в Черном море, миротворцы на Донбассе и освобождение политических заключенных", - рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Украина призвала Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.

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МИД Климкин
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