Политдиректора "нормандской четверки" проведут встречу в Берлине

26 ноября во Берлине состоится встреча политических директоров "нормандской четверки", на которой, в частности, обсудят ситуацию в Черном море.

Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Наши партнеры приложили много усилий для организации встречи политдиректоров Normandie4 в Берлине. Даже сегодня с нашими друзьями будем пытаться говорить с Россией. Повестка дня: акты российской агрессии в Черном море, миротворцы на Донбассе и освобождение политических заключенных", - рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Наші партнери доклали багато зусиль для організації зустрічі політдиректорів #Normandie4 у Берліні. Навіть сьогодні з нашими друзями будемо намагатися говорити з Росією. Порядок денний: акти російської агресії в Чорному морі, миротворці на Донбасі та звільнення політичних в’язнів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 листопада 2018 р.

Напомним, Украина призвала Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.