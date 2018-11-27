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Прем'єр Болгарії закликав Україну і РФ до стриманості через інцидент на Азові

Вівторок, 27 листопада 2018, 08:15

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав Україну і Росію до діалогу та стриманості.

"З тривогою спостерігаю напругу між військово-морськими силами України і Росії в Азовському морі. Завжди відстоював позицію про те, що відносини повинні розвиватися прагматично, на принципах економічної вигоди та дотримання правил міжнародного співробітництвa", - написав Борисов у своєму Facebook.

"Закликаю колег з України та Російської Федерації до розуму і стриманості, тому що дуже легко можна перейти межу, після чого не буде повернення назад", - додав голова болгарського уряду.

Варто зазначити, українська сторона наполягає, що Москва пішла на відкритий акт агресії, атакувавши і захопивши українські судна у Азово-Керченській акваторії. При цьому, стверджують у Києві, жодної провокативної поведінки з боку українських моряків не було.

Нагадаємо, Україна закликала Європейський Союз і держави-члени відреагувати на використання сили Росією в Керченській протоці новою хвилею санкцій.

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Азово-Керченська криза
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