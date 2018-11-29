США закликають ЄС перевірити, наскільки суворо виконуються санкції проти Росії

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, коментуючи дії Росії в Керченській протоці, заявив про необхідність перевірити, наскільки ретельно Євросоюз виконує рішення про санкції проти Москви.

"Європі варто уважно поглянути на імплементацію вже чинних санкцій. Нині діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються насправді?" - сказав Волкер у інтерв'ю DW.

Він висловив занепокоєння, що підприємці з окупованого РФ Криму мають змогу вести бізнес у ЄС, хоч це забороняють санкції. "Думаю, варто поглянути свіжим поглядом з європейської точки зору, чи застосовуються санкції належним чином", - зазначив спецпредставник США.

Нагадаємо, 31 липня Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму.

За інформацією німецького видання Die Welt, Німеччина та Франція не підтримують введення нових санкцій проти Росії на тлі загострення довкола Керченської протоки. Відомо, що 6-7 країн ЄС розглядають подальші санкції щодо Росії.

Карін Кнайссль, голова МЗС Австрії, яка зараз головує у Раді ЄС, заявила, що подальше введення антиросійських санкцій у зв’язку з загостренням конфлікту між РФ та Україною залежатиме від оцінки фактів інциденту і поведінки обох сторін.

Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич заявила, що у ЄС продовжуються дискусії стосовно нових санкцій проти Росії.