США призывают ЕС проверить, насколько строго выполняются санкции против России

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя действия России в Керченском проливе, заявил о необходимости проверить, насколько тщательно Евросоюз выполняет решение о санкциях против Москвы.

"Европе следует внимательно взглянуть на имплементацию уже действующих санкций. В настоящее время действуют жесткие европейские санкции в отношении Крыма. Но насколько строго они применяются на самом деле?" - сказал Волкер в интервью DW.

Он выразил обеспокоенность, что предприниматели из оккупированного РФ Крыму могут вести бизнес в ЕС, хоть это запрещают санкции. "Думаю, стоит взглянуть свежим взглядом с европейской точки зрения, применяются ли санкции должным образом", - отметил спецпредставитель США.

Напомним, 31 июля Совет ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному строительство моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым.

По информации немецкого издания Die Welt, Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива. Известно, что 6-7 стран ЕС рассматривают дальнейшие санкции в отношении России.

Карин Кнайссль, глава МИД Австрии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, заявила, что дальнейшее введение антироссийских санкций в связи с обострением конфликта между РФ и Украиной будет зависеть от оценки фактов инцидента и поведения обеих сторон.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что в ЕС продолжаются дискуссии относительно новых санкций против России.