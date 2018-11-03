Чоловіка, що надіслав Терезі Мей листа з "сибірською виразкою", посадили на 1,5 року
У Великій Британії Центральний кримінальний суд Олд-Бейлі засудив Вінсента Поттера, який надіслав прем’єр-міністру Терезі Мей листа нібито зі спорами сибірської виразки, до 1,5 року позбавлення волі.
Про це повідомляє The Independent.
Суддя Ребекка Полет відкинула заклик сторони захисту призначити 60-річному Вінсенту Поттеру полегшене покарання, однак погодилася скоротити його тюремний строк, оскільки той страждає на шизофренію.
"На мою думку, чоловік, який надсилає такі жахливі листи прем'єр-міністру, повинен бути негайно покараний тюремним ув'язненням", - сказала суддя.
Лист Поттера, що містив речовину, яка нагадувала крихти печива, був перехоплений до того, як він потрапив до Терези Мей та спровокував антитерористичне розслідування.
Лист починався фразою "шановна суко" і обіцяв "сюрприз для ваших офіцерів". "Порошок у конверті – це сибірська виразка" - йшлося у листі.
Правоохоронці згодом з’ясували, що отруйних речовин у конверті не було, однак були знайдені сліди ДНК відправника, які дозволили встановити його особу.