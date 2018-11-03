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Мужчину, отправившего Терезе Мэй письмо с "сибирской язвой", посадили на 1,5 года

Суббота, 3 ноября 2018, 10:54

В Великобритании Центральный уголовный суд Олд-Бейли приговорил Винсента Поттера, который направил премьер-министру Терезе Мэй письмо якобы со спорами сибирской язвы, к 1,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает The Independent.

Судья Ребекка Полет отвергла призыв стороны защиты назначить 60-летнему Винсенту Поттеру облегченное наказание, однако согласилась сократить его тюремный срок, поскольку тот страдает шизофренией.

"По моему мнению, человек, который присылает такие ужасные письма премьер-министру, должен быть немедленно наказан тюремным заключением", - сказала судья.

Письмо Поттера, содержавшее вещество, которое напоминало крошки печенья, было перехвачено до того, как оно попало к Терезе Мэй и спровоцировало антитеррористическое расследование.

Письмо начиналось фразой "уважаемая сука" и обещало "сюрприз для ваших офицеров". "Порошок в конверте – это сибирская язва" - говорилось в письме.

Правоохранители потом выяснили, что ядовитых веществ в конверте не было, однако были найдены следы ДНК отправителя, которые позволили установить его личность.

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