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У Римі через пожежу в лікарні евакуюють сотні пацієнтів

Субота, 3 листопада 2018, 11:55

Декілька сотень пацієнтів лікарні Вілла Сан-П’єтро у Римі евакуюють через пожежу.

Про це повідомляє ANSA.

Причиною пожежі стало коротке замикання.

Займання було зафіксовано близько четвертої години ранку суботи. Воно супроводжувалося сильним задимленням.

Дим поширився в тому числі на відділення реанімації. Всіх пацієнтів лікарні вдалося вчасно вивести з установи.

Зараз евакуації підлягають близько 400 пацієнтів, частину з них вже вивезли. Як зазначається, у лікарні, де сталася пожежа, немає електропостачання, тому вона непридатна для лікування і проживання пацієнтів.

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Італія
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