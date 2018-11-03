У Римі через пожежу в лікарні евакуюють сотні пацієнтів

Декілька сотень пацієнтів лікарні Вілла Сан-П’єтро у Римі евакуюють через пожежу.

Про це повідомляє ANSA.

Причиною пожежі стало коротке замикання.

Займання було зафіксовано близько четвертої години ранку суботи. Воно супроводжувалося сильним задимленням.

Дим поширився в тому числі на відділення реанімації. Всіх пацієнтів лікарні вдалося вчасно вивести з установи.

Зараз евакуації підлягають близько 400 пацієнтів, частину з них вже вивезли. Як зазначається, у лікарні, де сталася пожежа, немає електропостачання, тому вона непридатна для лікування і проживання пацієнтів.