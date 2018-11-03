В Риме из-за пожара в больнице эвакуируют сотни пациентов
Суббота, 3 ноября 2018, 11:55
Несколько сотен пациентов больницы Вилла-Сан-Пьетро в Риме эвакуируют из-за пожара.
Об этом сообщает ANSA.
Причиной пожара стало короткое замыкание.
Возгорание было зафиксировано около четырех часов утра субботы. Оно сопровождалось сильным задымлением.
Дым распространился в том числе на отделение реанимации. Всех пациентов больницы удалось вовремя вывести из учреждения.
Сейчас эвакуации подлежат около 400 пациентов, часть из них уже вывезли. Как отмечается, в больнице, где произошел пожар, нет электроснабжения, поэтому она непригодна для лечения и проживания пациентов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua