Эрдоган анонсировал завершение работы над подписанием ЗСТ с Украиной до конца года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что работа по подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной должна завершиться до конца года.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко по результатам 7-го заседания украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня, сообщает УНИАН.

"Сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашей цели – торговый баланс в 10 млрд долларов", - сказал Эрдоган.

Весной этого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина планирует подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в 2018 году.

По данным Кабинета министров, в 2017 году товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 20,1 процента и достиг 3,78 миллиарда долларов.