Туреччина відкликала посла через давньогрецький костюм
Неділя, 4 листопада 2018, 12:54
Посол Туреччини в Уганді була відкликана до Анкари через костюм, який вона обрала на церемонію, присвячену 95-й річниці заснування сучасної Туреччини.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
На знімках з церемонії Седеф Явузалп одягнена у давньогрецький костюм. Пізніше з’ясувалось, що посол з’явилась в образі Єлени, яка спровокувала Троянську війну.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив у суботу, що відразу після появи фотографій посол була відкликана та розпочалося розслідування.
Сама посол пояснила вибір одягу тим, що 2018 рік оголошено в Уганді роком Трої.
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