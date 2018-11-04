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Туреччина відкликала посла через давньогрецький костюм

Неділя, 4 листопада 2018, 12:54

Посол Туреччини в Уганді була відкликана до Анкари через костюм, який вона обрала на церемонію, присвячену 95-й річниці заснування сучасної Туреччини.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

На знімках з церемонії Седеф Явузалп одягнена у давньогрецький костюм. Пізніше з’ясувалось, що посол з’явилась в образі Єлени, яка спровокувала Троянську війну.

 

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив у суботу, що відразу після появи фотографій посол була відкликана та розпочалося розслідування.

Сама посол пояснила вибір одягу тим, що 2018 рік оголошено в Уганді роком Трої.

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Греція Туреччина
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