Туреччина відкликала посла через давньогрецький костюм

Посол Туреччини в Уганді була відкликана до Анкари через костюм, який вона обрала на церемонію, присвячену 95-й річниці заснування сучасної Туреччини.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

На знімках з церемонії Седеф Явузалп одягнена у давньогрецький костюм. Пізніше з’ясувалось, що посол з’явилась в образі Єлени, яка спровокувала Троянську війну.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив у суботу, що відразу після появи фотографій посол була відкликана та розпочалося розслідування.

Сама посол пояснила вибір одягу тим, що 2018 рік оголошено в Уганді роком Трої.