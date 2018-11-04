Турция отозвала посла из-за древнегреческого костюма

Посол Турции в Уганде была отозвана в Анкару из-за костюма, который она выбрала на церемонию, посвященную 95-й годовщине основания современной Турции.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

На снимках с церемонии Седеф Явузалп одета в древнегреческий костюм. Позже выяснилось, что посол появилась в образе Елены, которая спровоцировала Троянскую войну.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в субботу, что сразу после появления фотографий посол была отозвана и началось расследование.

Сама посол объяснила выбор одежды тем, что 2018 год объявлен в Уганде годом Трои.