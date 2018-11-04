Турция отозвала посла из-за древнегреческого костюма
Воскресенье, 4 ноября 2018, 12:54
Посол Турции в Уганде была отозвана в Анкару из-за костюма, который она выбрала на церемонию, посвященную 95-й годовщине основания современной Турции.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
На снимках с церемонии Седеф Явузалп одета в древнегреческий костюм. Позже выяснилось, что посол появилась в образе Елены, которая спровоцировала Троянскую войну.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в субботу, что сразу после появления фотографий посол была отозвана и началось расследование.
Сама посол объяснила выбор одежды тем, что 2018 год объявлен в Уганде годом Трои.
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