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Турция отозвала посла из-за древнегреческого костюма

Воскресенье, 4 ноября 2018, 12:54

Посол Турции в Уганде была отозвана в Анкару из-за костюма, который она выбрала на церемонию, посвященную 95-й годовщине основания современной Турции.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

На снимках с церемонии Седеф Явузалп одета в древнегреческий костюм. Позже выяснилось, что посол появилась в образе Елены, которая спровоцировала Троянскую войну.

 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в субботу, что сразу после появления фотографий посол была отозвана и началось расследование.

Сама посол объяснила выбор одежды тем, что 2018 год объявлен в Уганде годом Трои.

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Греция Турция
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