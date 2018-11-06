У Раді Європи закликали Україну забезпечити виборчі права переселенців

У Раді Європи закликали Україну повною мірою забезпечити право внутрішньо переміщених осіб з непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму взяти участь у виборах

Про це йшлося у перший день 35-ї сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, що проходить 6-8 листопада у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В Україні кількість внутрішньо переміщених осіб… становить майже 1,7 млн. Багато з них перебувають у надзвичайно скрутному становищі щодо дотримання своїх прав, зокрема, відносно своїх прав голосувати у 2014 році на парламентських виборах та у 2015-му на місцевих", - йдеться в ухваленій у вівторок на конгресі доповіді нідерландського політика Йоса Вінена.

Як наголошується у документі, внутрішньо переміщені особи в Україні повинні отримати фактичну можливість брати участь у виборах, зокрема, через усунення перепон, пов’язаних з надмірними вимогами щодо отримання реєстрації за місцем проживання.

"Внутрішньо переміщені особи повинні отримати можливість особисто обирати виборчий округ за реєстрацією", - наголосили в РЄ.