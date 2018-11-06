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В Совете Европы призвали Украину обеспечить избирательные права переселенцев

Вторник, 6 ноября 2018, 19:50

В Совете Европы призвали Украину в полной мере обеспечить право внутренне перемещенных лиц из неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма принять участие в выборах

Об этом говорилось в первый день 35-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который проходит 6-8 ноября в Страсбурге, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"В Украине количество внутренне перемещенных лиц ... составляет почти 1,7 млн. Многие из них находятся в очень тяжелом положении по соблюдению своих прав, в частности, относительно своих прав голосовать в 2014 году на парламентских выборах и в 2015-м на местных", - говорится в принятом во вторник на конгрессе докладе нидерландского политика Йоса Винена.

Как отмечается в документе, внутренне перемещенные лица в Украине должны получить фактическую возможность участвовать в выборах, в частности, путем устранения препятствий, связанных с чрезмерными требованиями получения регистрации по месту жительства.

"Внутренне перемещенные лица должны получить возможность лично выбирать избирательный округ по регистрации", - отметили в СЕ.

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Совет Европы
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