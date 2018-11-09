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Єврокомісар Ган закликав покарати винуватців нападів на активістів в Україні

П'ятниця, 9 листопада 2018, 08:26

Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган першу зустріч в Україні провів з громадськими активістами і на ній закликав притягнути до відповідальності винних у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

Про це йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні у Twitter.

"Хоча вже пізня ніч, Йоганнес Ган провів першу зустріч в Україні і саме з громадськими активістами і адвокатом Катерини Гандзюк. "Напади на активістів є неприйнятними, їх винуватців і замовників слід притягнути до відповідальності" – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган під час візиту в Україну підпише нову програму допомоги Східній Україні.

Також Ган вшанує пам’ять Героїв Небесної Сотні та зустрінеться з представниками суспільного телебачення.

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