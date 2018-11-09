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Еврокомиссар Хан призвал наказать виновников нападений на активистов в Украине

Пятница, 9 ноября 2018, 08:26

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоханнес Хан первую в Украине встречу провел с общественными активистами и призвал привлечь к ответственности виновных в нападении на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Хотя уже поздняя ночь, Иоганнес Ган провел первую встречу в Украине и именно с общественными активистами и адвокатом Екатерины Гандзюк. "Нападения на активистов неприемлемы, их виновников и заказчиков следует привлечь к ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоханнес Хан во время визита в Украину подпишет новую программу помощи Восточной Украине.

Также Хан почтит память Героев Небесной Сотни и встретится с представителями общественного телевидения.

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