Еврокомиссар Хан призвал наказать виновников нападений на активистов в Украине

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоханнес Хан первую в Украине встречу провел с общественными активистами и призвал привлечь к ответственности виновных в нападении на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Хотя уже поздняя ночь, Иоганнес Ган провел первую встречу в Украине и именно с общественными активистами и адвокатом Екатерины Гандзюк. "Нападения на активистов неприемлемы, их виновников и заказчиков следует привлечь к ответственности", - говорится в сообщении.

Хоча вже пізня ніч, @JHahnEU провів першу зустріч в Україні і саме з громадськими активістами і адвокатом Катерини #Гандзюк. "Напади на активістів є неприйнятними, їх винуватців і замовників слід притягнути до відповідальності". pic.twitter.com/8OQAl8fliu — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 8 листопада 2018 р.

Как сообщалось, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоханнес Хан во время визита в Украину подпишет новую программу помощи Восточной Украине.

Также Хан почтит память Героев Небесной Сотни и встретится с представителями общественного телевидения.