В Австрии экс-полковника вооруженных сил подозревают в шпионаже на РФ в течение 20 лет

Бывшего полковника вооруженных сил Австрии задержали по подозрению в том, что он в течение 20 лет занимался разведывательной деятельностью в пользу России.

Об этом сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на близкие к расследованию источники.

"Да, речь идет об эстраординарном случае. Мы очень рады, что подозреваемого разоблачили", - сообщил в четверг вечером представитель Минобороны Австрии.

Во вторник утром канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что бывшего офицера подозревают в шпионаже.

Как отмечается, экс-офицер, которому сейчас 70 лет, вероятно, собирал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Кроме того, он подозревается в передаче детальной информации о многих высокопоставленных военных Австрии.

Офицер в течение 20 лет работал на российскую военную разведку.

По данным издания, подозреваемый действовал очень профессионально. Каждые две недели выходил на связь со своим российским контактом по имени Юрий.

За свою шпионскую деятельность, по информации издания, офицер заработал 300 тыс. евро.

Сейчас офицер в отставке обвиняется в шпионаже в пользу иностранного государства.