У Польщі знищили пам’ятники над могилою українського священика та його родини

На кладовищі у селі Фредрополь (Підкарпатське воєводство, Польща) знищили два пам’ятники над могилою українського священика та його родини.

Про це пише "Наше Слово".

"Коли 1 листопада на кладовище у Фредрополі приїхали українці з Перемишля, щоб запалити лампадки на могилах, побачили, що деякі пам’ятники знищені", – сказала Марія Туцька, голова відділу Об’єднання українців у Польщі у Перемишлі.

Невідомі знищили могилу Івана Гнатищака, який до ІІ Світової війни був парохом греко-католицької парафії у селі Корманичі (3 км на південний схід від Фредрополя). Зловмисники перевернули елементи пам’ятника з прізвищем священика і членів сім’ї та знищили написи на таблиці з його прізвищем. ОУП хоче подати заяву до прокуратури у цій справі.

Від 2014 року на території південно-східної Польщі відбулися акти вандалізму та руйнувань кільканадцяти українських пам’ятників, зокрема у Вербиці, на горі Монастир біля Верхрати, у Верхраті, Радружі, Пикуличах, Молодичі, Грушовичах.

Село Фредрополь розташоване у Перемиському повіті. У 1921 р. (тоді було містечком) нараховувало 52 хати та 302 мешканці, з них 269 українців та 23 поляків. У 1947 році під час акції "Вісла" на західні землі Польщі виселили 395 мешканців села.

Сьогодні матеріальними слідами, які підтверджують українське минуле села, є могили на цвинтарі з українськими прізвищами та дерев’яна греко-католицька церква, побудована в 1860 року (сьогодні - римо-католицька).