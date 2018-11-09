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Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі

П'ятниця, 9 листопада 2018, 14:23

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять ситуацію в Україні на зустрічі 19 листопада в Брюсселі.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Обговорюватимуть "вибори" на Донбасі та можливість запровадження санкцій щодо їхніх організаторів. Теми Азовського моря та Криму також будуть включені до порядку денного", – написав Йозвяк.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прогнозує запровадження Європейським Союзом санкцій проти організаторів незаконних виборів на окупованій частині Донбасу, які відбудуться 11 листопада.

Посольство США закликало жителів сходу України бойкотувати "вибори".

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Донбас та ОРДЛО
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