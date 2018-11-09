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Порошенко не планує зустрічатися з Путіним у Парижі – джерела

П'ятниця, 9 листопада 2018, 19:14

Президент Петро Порошенко не планує зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним в рамках візиту до Парижа, куди обоє лідерів прибудуть з нагоди 100-річчя перемир’я у Першій світовій війні.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в дипломатичних колах.

За словами джерел, в рамках візиту Порошенко не планує зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, вони можуть бути присутні на спільних заходах, проте зустрічей не буде.

У Парижі Порошенко візьме участь у заходах у рамках "Паризького форуму заради миру", а також проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу, повідомили "Українській правді" в адміністрації президента.

Як повідомлялося, Порошенко отримав запрошення відвідати Париж, де святкуватимуть 100-річчя завершення Першої Світової війни.

Того ж дня до Парижа планує полетіти і президент Росії Володимир Путін.

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Порошенко Путін Франція
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