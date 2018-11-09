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Порошенко не планирует встречаться с Путиным в Париже - источники

Пятница, 9 ноября 2018, 19:14

Президент Петр Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита в Париж, куда оба лидера прибудут по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в дипломатических кругах.

По словам источников, в рамках визита Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. В частности, они могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет.

В Париже Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира", а также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, сообщили "Украинской правде" в администрации президента.

Как сообщалось, Порошенко получил приглашение посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения Первой Мировой войны.

В тот же день в Париж планирует полететь и президент России Владимир Путин.

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Порошенко Путин Франция
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