Порошенко не планирует встречаться с Путиным в Париже - источники

Президент Петр Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита в Париж, куда оба лидера прибудут по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в дипломатических кругах.

По словам источников, в рамках визита Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. В частности, они могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет.

В Париже Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира", а также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, сообщили "Украинской правде" в администрации президента.

Как сообщалось, Порошенко получил приглашение посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения Первой Мировой войны.

В тот же день в Париж планирует полететь и президент России Владимир Путин.