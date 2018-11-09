Климкин: "танцы на свадьбах" не остановят российское вмешательство

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что история с разоблачением бывшего полковника, котрый шпионил в Австрии в пользу РФ, является шансом для Вены более тщательно присмотреться к современной России.

Такое мнение министр высказал на своей странице в Facebook.

"Донские казаки, танцы на свадьбах, даже "business as usual" - российское вмешательство не остановит ничто. Никакой нейтральный статус не убережет от российских шпионов в рядах национальных вооруженных сил", - заявил министр, вспоминая о решении главы МИД Австрии пригласить президента РФ Владимира Путина на свою свадьбу.

Климкин сравнивает современный инцидент с разоблачением полковника Альфреда Редля 100 лет назад - австрийского офицера, а на самом деле шпиона, работавшего на Российскую империю. По словам министра, Редль был человеком, который изменил ход истории.

"Иронично, но разоблачен сегодня в Австрии российский шпион тоже имеет подобный шанс - и это шанс для современной Австрии более тщательно присмотреться к современной России", - считает Климкин, подчеркивая, что за 100 лет методы РФ не изменились.

Австрия задержала бывшего полковника своих вооруженных сил, подозреваемого в 20-летнем шпионаже в пользу России. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в связи с этим отменила запланированную поездку в Москву.

Кнайсль заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже русско-австрийские отношения будут серьезно обременены.

Задержанный полковник признался в шпионской деятельности против Австрии в пользу России.