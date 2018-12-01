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Двоє колишніх керівників Каталонії оголосили голодування у в'язниці

Субота, 1 грудня 2018, 15:57

Двоє ув'язнених каталонських сепаратистських лідерів, які очікують суду в іспанській в'язниці за їхню роль в організації референдуму про незалежність Каталонії, почали голодування.

Про це заявив їхній адвокат, повідомляє AFP.

Джорді Санчес, колишній керівник впливового руху національної незалежності ANC, та колишній міністр каталонського регіонального уряду Джорді Турул, пішли на цей крок, щоб "покращити обізнаність" про їх тяжке становище, заявив адвокат на прес-конференції в Барселоні.

"Я не рекомендував цей метод, це рішення моїх клієнтів, і вони мають мою повну підтримку", - додав він.

Адвокат також заявив, що обидва чоловіки звинувачують Конституційний суд Іспанії в блокуванні своїх апеляцій щодо позбавлення волі до Європейського суду з прав людини.

Він сказав, що не знає, чи приєднаються до голодування п'ять інших каталонських сепаратистських лідерів, ув'язнених у в'язниці біля Барселони.

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Каталонія
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