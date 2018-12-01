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Двое бывших руководителей Каталонии объявили голодовку в тюрьме

Суббота, 1 декабря 2018, 15:57

Двое каталонских сепаратистских лидеров, которые ожидают суда в испанской тюрьме за их роль в организации референдума о независимости Каталонии, начали голодовку.

Об этом заявил их адвокат, сообщает AFP.

Джорди Санчес, бывший руководитель влиятельного движения национальной независимости ANC, и бывший министр каталонского регионального правительства Джорди Турул, пошли на этот шаг, чтобы "улучшить осведомленность" об их бедственном положении", заявил адвокат на пресс-конференции в Барселоне.

"Я не рекомендовал этот метод, это решение моих клиентов, и у них есть моя полная поддержка", - добавил он.

Адвокат также заявил, что оба мужчины обвиняют Конституционный суд Испании в блокировании своих апелляций по лишению свободы в Европейский суд по правам человека.

Он сказал, что не знает, присоединятся ли к голодовке пять других каталонских сепаратистских лидеров, заключенных в тюрьме недалеко от Барселоны.

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Каталония
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