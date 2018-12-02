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Під час паливних протестів у Парижі затримали 378 людей, поранені – 133

Неділя, 2 грудня 2018, 11:37

В результаті заворушень під час паливних протестів у суботу в Парижі правоохоронці затримали 378 людей, поранення дістали 133 особи.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на дані поліції.

Загалом поліцейські затримали більше 400 осіб, однак під вартою опинилися 378. Крім того, серед 133 поранених 23 – поліцейські.

Протягом всього дня суботи центр і захід французької столиці перетворився на арену вуличних протистоянь.

 
фото AFP

Учасники протестів зводили барикади, палили автомобілі, били вітрини, вступали в сутички з поліцією та группами інших протестувальників.

"Це була стратегія, керована професіоналами безладу, майстрами своєї справи" - сказав глава МВС Крістоф Кастанер.

У субботу прем'єр Франції Едуар Філіп повідомив, що у протестах в Парижі беруть участь 5500 демонстрантів, загалом по Франції мітингують 36 000 осіб.

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Франція
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